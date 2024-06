Travolta da una barca mentre è in kayak con un amico, giovane ragazza muore nel mare di Napoli. Il dramma nel tardo pomeriggio di domenica 9 ottobre nello specchio d’acqua che si trova proprio davanti Villa Rosebery a Posillipo, la residenza del presidente della Repubblica.

Dramma a Napoli, kayak travolto da barca pirata: muore ragazza

L’allarme è scattato poco prima delle 18 quando un mezzo della Guardia Costiera dopo le segnalazioni di un’altra imbarcazione che aveva notato il kayak rovesciato in mare. Soccorso il ragazzo, in forte stato confusionale, ha poi riferito la presenza anche di un’altra persona, dispersa in mare dopo il violento impatto con la barca-pirata.

La vittima era con amico

Il corpo senza vita della giovane è stato trovato poco dopo sempre dalla Guardia Costiera. Accertamenti in corso adesso per individuare l’imbarcazione che ha provocato l’incidente. Preziose potrebbero essere proprio le telecamere presenti a ridosso del porticciolo della villa del Capo dello Stato.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo