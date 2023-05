Una ragazzina contesa e a 14 anni decide di accoltellare il rivale in amore e ridurlo in fin di vita. E’ quanto successo sabato sera all’interno della Galleria Umberto, in via Toledo, nel cuore del centro turistico di Napoli.

Il coetaneo 14enne è arrivato in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini: raggiunto da un fendente all’addome, è stato sottoposto a un delicato intervenuto chirurgico e al momento si trova ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita.

La Polizia ha sottoposto l’aggressore a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere. La misura precautelare è stata adottata all’esito delle indagini condotte da personale della Squadra Mobile di Napoli guidata dal dirigente Alfredo Fabbrocini.

Al momento dell’aggressione, secondo quanto appreso, la ragazzina contesa, anche lei coetanea dei due giovani, non era presente.

Sempre nella Galleria Umberto e sempre nella notte tra sabato e domenica, è avvenuta un’altra aggressione con un minorenne (13 anni) colpito alla gamba destra. Su quest’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. A sferrare il la coltellata uno sconosciuto, per motivi ancora da chiarire. Il ragazzino è stato portato al Pellegrini in ambulanza ed è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Indagini in corso per chiarire dinamica.

Due episodi violenti che coinvolgono ancora una volta minori, molti dei quali continuano ad uscire di casa armarti di coltellino. Una escalation che, nonostante i tentativi di contrasto della Prefettura, con Comitati per l’Ordine e la Sicurezza dedicati, prosegue inesorabile.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

