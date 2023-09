A 17 anni non accetta fine relazione, è inizia a picchiare e violentare la ex fidanzatina. Estate da incubo quella vissuta da una giovane della Penisola Sorrentina, che da giugno ad agosto 2023 sarebbe stata costretta a subire atti di violenza, con minacce gravi rivolte anche ai genitori, e a vivere in un perdurante stato di ansia e sotto minaccia costante di morte.

Poi la denuncia, le indagini dei carabinieri della compagnia di Sorrento e l’ordinanza cautelare emessa dal Gip del tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della locale Procura. Il 17enne si trova adesso in un Istituto Penale per i Minorenni di Nisida perché gravemente indiziato in ordine a gravissimi episodi di atti persecutori, violenza sessuale e rapina.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo