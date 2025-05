Un uomo di 35 anni, di nazionalità indiana e dipendente presso un distributore di carburanti, è stato ucciso a coltellate nel corso di una rapina avvenuta poco prima delle 12 di martedì 27 maggio ad Ardea, comune in provincia di Roma. Inutili i disperati tentativi di soccorrere l’uomo da parte dei sanitari del 118: il personale medico ha provato a rianimare il 35enne per circa un’ora ma poi è ne ha constatato il decesso.

La rapina, secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Anzio, è avvenuta presso il distributore Toil in via delle Pinete nella frazione di Tor San Lorenzo. Ad agire sarebbero state due persone in sella ad uno scooter di grossa cilindrata, attualmente ricercate dai militari dell’Arma che hanno istituito posti di blocco in tutta la zona. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti. La vittima avrebbe reagito alla rapina ed è stato accoltellato più volte.

In corso i rilievi tecnico scientifici da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, in attesa del Pm di turno della Procura della Repubblica di Velletri.

