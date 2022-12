Armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di via Omodeo, nel quartiere Vomero a Napoli, e dopo aver colpito al volto una dipendente, non è chiaro se con il calcio dell’arma o a mani nude, si sono fatti aprire la cassaforte, “prelevando” i 45mila euro presenti all’interno e fuggendo via.

La rapina si è verificata all’apertura dell’ufficio postale, poco dopo le 8. Non è chiaro se al momento del raid armato, realizzato da due malviventi (uno dei quali armato di pistola), fossero presenti all’interno anche i clienti. Sull’accaduto sono in corso del indagini della polizia che sta vagliando le immagini della telecamere presenti nella zona.

La dipendente ferita al volto è stata refertata in ospedale e dimessa con cinque giorni di prognosi.

seguono aggiornamenti

