Candidato in Italia e a San Marino

Lui è di Forza Italia e il prossimo 9 giugno sarà candidato sia a sindaco in Italia, nel Comune di 1270 anime di Monte Grimano Terme, provincia di Pesaro Urbino, sia come deputato a San Marino. Il caso più unico che raro è quello di Elia Rossi, nato a Cattolica 41 anni fa, ma cittadino sammarinese da parte di padre.

“Sì è vero, sarò candidato contemporaneamente per le elezioni politiche del 9 giugno a San Marino e, nel nello stesso giorno, anche come sindaco del comune di Monte Grimano”. Rossi è stato eletto sindaco nel 2019 con una coalizione mista. “Sindaco di Forza Italia – dice – con consiglieri del Pd”. E a San Marino? “Sono candidato con Alleanza Riformista, che è un’aggregazione ma ha come progetto quello di diventare un partito. Nel nostro schieramento abbiamo ex democrazia cristiana, ex socialisti, insomma è un nuovo soggetto che ricorda nella nascita proprio Forza Italia”. E che neanche a dirlo guarda al centro.

Schlein va in Sardegna ma ‘dimentica’ Cagliari

Polemiche nel Pd sardo per la curiosa agenda della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. La leader dem, anche in veste di candidata alle Europee, attraverserà tutta la Sardegna senza trovare il tempo per fare tappa a Cagliari, dove il Pd sostiene il candidato sindaco Massimo Zedda. Schlein sarà in tour da domenica a Nuoro, Abbasanta (Oristano), Alghero e Sassari, dove sosterrà i candidati del Campo largo alle comunali. La prima tappa è prevista alle 11 a Nuoro, dove Schlein parteciperà a un incontro pubblico al Museo del Costume. Alle 14.30 è attesa al Nuraghe Losa, al km 120 della 131 per un altro incontro pubblico all’aperto. Ne seguirà un altro alle 16.30 a Sassari, “nella veranda panoramica”, specifica il Nazareno, “della Cooperativa Piccoli Passi a Porto Ferro” con i candidati sindaco di Sassari e Alghero, Giuseppe Mascia e Raimondo Caciotto. Cagliari, tra le sfide più importanti al voto del 8 e 9 giugno, può attendere.

Conte imita Renzi e palleggia in un video

“Facciamo insieme goal in Europa! La battaglia per i diritti civili, la parità salariale, l’inclusività nello sport. Sono solo alcuni dei punti programmatici che porteremo in Europa con Carolina Morace, la nostra capolista nella circoscrizione Centro. Occorre la vostra partecipazione, serve un vostro assist per fare goal in Europa, per una ‘Italia che conta’”. Lo scrive sui suoi social il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Nel post viene pubblicato un video in cui il leader e la candidata alle europee nelle fila del M5s giocano a calcio in un cortile. Dopo l’assist di Conte per il tiro di Morace, entrambi in favore di telecamera dicono: “facciamo insieme goal in Europa”. L’imitazione di Conte copia l’originale: Matteo Renzi, a seguito di un comizio a Ventotene, era stato chiamato da un gruppo di ragazzi a giocare a pallone.

Cateno De Luca come la Lega: “Meno Europa”

Cateno De Luca, capolista di Libertà alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno, ieri era in Abruzzo, ad Ofena nell’aquilano dove ha visitato l’azienda agricola di Dino Rossi, agricoltore candidato. “Questo significa rompere quello schema che allontana la politica dei palazzi dal territorio e noi siamo andati alla ricerca di candidature autentiche proprio del territorio ed espressione della genuinità anche in Europa. Sono sempre stato definito un prodotto tipico locale anche perché ho iniziato il mio percorso nelle istituzioni facendo sagre e valorizzazione di prodotti tipici locali”. Come la Lega, anche De Luca conclude: “Meno Europa, più Italia”.

Chiusure elettorali a distanza per il centrodestra

Coalizione sì, ma non per le Europee dove il voto è proporzionale. Così i tre partiti del centrodestra si organizzano per tre chiusure elettorali a distanza. La Lega si farà in tre: Matteo Salvini scenderà in piazza a Milano il primo giugno con Roberto Vannacci, il 3 giugno sarà a Bari e il 6 a Roma. Il primo giugno alle 14, un’ora prima dell’avvio della manifestazione leghista a Milano, e’ in programma anche la maxi chiusura della campagna di Fratelli d’Italia per le europee, con Giorgia Meloni, in piazza del Popolo a Roma. L’evento FdI e’ stato anticipato al primo pomeriggio per consentire alla presidente del Consiglio di partecipare al ricevimento per la Festa della Repubblica in programma al Quirinale. L’altro grande partito di maggioranza, Forza Italia, invece ha fissato la chiusura della campagna per il 5 giugno a Napoli.

