Hanno aspettato l’arrivo del direttore, affiancandolo e minacciandolo da dietro con un’arma, presumibilmente una pistola, per poi entrare attraverso una porta secondaria all’interno dell’ufficio postale e ‘prelevare’ ben 90mila euro, più altri duemila euro in monete, presenti all’interno della cassaforte temporizzata, che si apre solo in orari preimpostati e che i due malviventi ben conoscevano.

E’ la cronaca della rapina avvenuta questa mattina, 16 febbraio, alle 8 in punto nella filiale delle poste presente in via Trieste e Trento ad Afragola, popoloso comune alle porte di Napoli. In azione due banditi che, con il volto travisato, hanno sequestrato per pochi minuti il direttore dell’istituto costringendolo, alle 8.05, ad aprire la cassaforte e a consegnare loro l’ingente somma di denaro presente all’interno. Una volta racimolato il bottino, i due sono fuggiti sempre dall’uscita secondaria, salendo su un’auto guidata da un complice.

L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine con gli agenti del commissariato di Afragola che adesso indagano sull’accaduto. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’ufficio postale oltre alle altre telecamere presenti in zona per ricostruire le strade battute dal gruppo di rapinatori durante la fuga.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo