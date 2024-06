Cambio al vertice per AmCham, la Camera di Commercio Americana in Italia. Un network che conta 117 camere di commercio americane in 103 Paesi con oltre 3 milioni di imprese associate. Stefano Lucchini, chief institutional affairs and external communication officer di Intesa Sanpaolo è stato eletto lunedi 24 dall’assemblea. Subentra a Luca Arnaboldi, dal 2020 al vertice dell’organizzazione affiliata alla Confindustria statunitense, che ha terminato il mandato al vertice dell’ente no-profit affiliato alla Chamber of Commerce di Washington D.C, come nuovo presidente.

«Anche quest’anno AmCham Italy ha raggiunto importanti obiettivi che ci permettono di essere molto soddisfatti», afferma Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy. «Sempre di più AmCham sta dimostrando di essere un fulcro strategico nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti, aumentando la qualità della propria base associativa, aiutando le imprese italiane ad affrontare in modo consapevole il mercato americano, elaborando proposte e policy paper, grazie all’opera dei suoi 18 think tank. Delle 589 realtà attualmente associate, ben 62 sono entrate a far parte della nostra organizzazione dallo scorso giugno e 28 solo nel 2024». Nel 2023, le esportazioni italiane verso gli Usa hanno raggiunto i 72,9 miliardi di dollari, una crescita del 5,5% sul 2022 e del 187% rispetto a vent’anni fa. L’anno record ha visto l’interscambio complessivo di 101,9 miliardi, con un surplus di 44 miliardi a favore dell’Italia. Gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato al mondo per le esportazioni Italiane, preceduti solo dalla Germania e seguiti dalla Francia.

AmCham Italy ha, tra gli altri, lo scopo di incentivare gli investimenti nordamericani nel nostro Paese che attrae lo 0,6% della capitalizzazione Usa in Europa. Amcham si rivolge al governo, al Mimit ed anche ad altri ministeri compresa la Presidenza del Consiglio, perché lavorino per incrementare l’attrattività dello Stivale per gli investimenti a stelle e strisce. Oltre a Lucchini, sono stati eletti alla vicepresidenza vicaria Luca Franzi (Aon) e alla vicepresidenza Elena Alberti (Penske Automotive), Laura Galli (3m Italia) e Stefano Rebattoni (Ibm Italia). Come tesoriere, Maricla Pennesi (Andersen Tax & Legal Italia).

© Riproduzione riservata

Redazione