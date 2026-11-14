Accordo trovato! Il Campo largo esulta perché nel programma torna il reddito di cittadinanza. Una promessa elettorale con debolezze strutturali già note. Ne parliamo con Maurizio Sacconi, presidente dell’Associazione Amici di Marco Biagi, più volte parlamentare e ministro del Lavoro.

Conte rilancia il Reddito di cittadinanza in una versione riveduta. Quale errore del 2019 rischiamo di ripetere?

«Osservo innanzitutto che chiunque governerà nella prossima legislatura non potrà impegnare grandi risorse pubbliche aggiuntive nella spesa corrente, come nel caso della riproposizione del Reddito di Cittadinanza, dati i fattori di instabilità globale che condizioneranno la finanza pubblica. Quindi si tratta di una promessa non credibile».

Dov’era il difetto tecnico più grave? Nei criteri di accesso, nel modo in cui l’assegno si riduceva quando si iniziava a lavorare, o nei servizi che dovevano accompagnare le persone verso un impiego?

«I criteri di accesso, non a caso, hanno dato luogo a molti comportamenti patologici con le relative contestazioni di reato. Si trattava poi di un sussidio particolarmente generoso, privo di una efficace condizionalità, che scoraggiava il lavoro o si cumulava illegalmente con prestazioni lavorative sommerse. Proprio nel Mezzogiorno, dove è stato ampiamente utilizzato, sarebbe assurdo reintrodurlo nel momento in cui si manifestano molti sintomi di crescita che dovrebbero essere accompagnati dall’ulteriore incremento degli occupati. Le politiche attive per l’impiego confliggono infatti con la propensione all’inattività».

Reddito e Pensione di cittadinanza hanno impegnato oltre 34 miliardi tra il 2019 e il 2023. Quanto costerebbe all’anno una riedizione rispetto alle misure attuali?

«Dipende ovviamente da come sarà declinata la nuova versione ma è evidente che la pressione del consenso solleciterà modalità di erogazione particolarmente generose. Come ho già detto, incompatibili con i vincoli di Bilancio».

Quali coperture servirebbero e, se si finanziasse in deficit, quale margine lascerebbe per investimenti e politiche rivolte ai giovani? La Corte di giustizia dell’Ue ha giudicato incompatibile con il diritto europeo il requisito dei dieci anni di residenza per i soggiornanti di lungo periodo. Come riscriverebbe i requisiti di accesso? E che effetto avrebbe quella scelta sul numero dei beneficiari e sul costo della misura?

«Il Governo Meloni ha ridisegnato questo strumento in termini di sostegno al reddito orientato al lavoro. Condivido questa soluzione e non riesco a vedere una terza ipotesi tra la conferma di questa impostazione e il ritorno a ciò che abbiamo già sperimentato con effetti devastanti».

Nel 2023 lei proponeva di distinguere il sostegno contro la povertà, affidato a Comuni e volontariato, dalle misure per il reinserimento al lavoro. Oggi, partendo dall’Assegno di inclusione e dal Supporto per la formazione e il lavoro, che cosa cambierebbe per primo? E con quale indicatore misurerebbe dopo un anno se la sua riforma funziona?

«Considero prioritario l’obiettivo di assorbire la povertà assoluta che si realizza mobilitando le istituzioni e il volontariato di prossimità. Soprattutto, l’uscita da uno stato di povertà materiale, che spesso si accompagna con dipendenze e degrado, non si realizza inviando a casa un assegno. Anzi, questo potrebbe proprio alimentare le ragioni del degrado. Comuni e associazioni sono indispensabili per conoscere le situazioni di bisogno e agire di conseguenza, spesso con la relazionalità e sostituendo le erogazioni monetarie con il pagamento delle bollette o con altre prestazioni reali. Poi, sempre in prossimità, è possibile monitorare i risultati prodotti e, se necessario, correggere pragmaticamente l’approccio seguito».

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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