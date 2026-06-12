Per oltre quattro anni, l’Europa ha offerto agli ucraini in fuga una protezione senza precedenti. Una decisione giusta, necessaria e coerente con i valori di un’Unione nata per difendere libertà, diritto e dignità umana. Oggi, però, la guerra voluta dal Cremlino entra in una nuova fase e costringe Bruxelles a confrontarsi con una domanda che fino a poco tempo fa sembrava impronunciabile: la protezione umanitaria può restare completamente separata dalle esigenze di sopravvivenza dello Stato ucraino?

La discussione che si sta sviluppando nelle istituzioni europee riguarda l’eventuale esclusione, in futuro, degli uomini ucraini in età di leva dalle nuove estensioni del regime di protezione temporanea. Non si parla della revoca dei diritti a chi è già accolto nei Paesi membri, ma di una possibile revisione delle regole per i nuovi richiedenti dopo il 2027. È un passaggio che va osservato con attenzione, evitando tanto le semplificazioni propagandistiche quanto gli slogan ideologici. L’Europa non sta abbandonando l’Ucraina. Al contrario, il dibattito nasce proprio dalla consapevolezza che la guerra è diventata una guerra lunga e che il sostegno a Kyiv non può limitarsi alle forniture militari o agli aiuti economici.

I numeri aiutano a comprendere la portata della questione. Milioni di cittadini ucraini continuano a beneficiare della protezione europea, e una parte significativa di essi è composta da uomini adulti. Naturalmente non tutti sono mobilitabili: esistono limiti di età, condizioni sanitarie, esenzioni familiari e situazioni personali differenti. Tuttavia il tema è ormai entrato nel dibattito politico perché l’Ucraina affronta una crescente pressione demografica e militare. Da un punto di vista giuridico, la questione è delicata. La protezione temporanea è nata come strumento umanitario, non come leva di politica militare. Se l’accesso dovesse essere subordinato alla potenziale idoneità al servizio armato, si determinerebbe una trasformazione significativa della sua natura originaria. Il rischio sarebbe quello di introdurre criteri differenti tra gli Stati membri, alimentando contenziosi, disparità di trattamento e nuove tensioni politiche.

Allo stesso tempo sarebbe ingenuo ignorare la realtà. L’Ucraina non combatte soltanto per la propria indipendenza, ma per la sicurezza dell’intero spazio europeo. Se Kyiv dovesse cedere sotto la pressione russa, il costo geopolitico per l’Unione sarebbe immensamente superiore a qualsiasi difficoltà amministrativa oggi in discussione. Per questo, la risposta europea deve essere equilibrata. Da una parte occorre preservare il carattere umanitario della protezione, evitando automatismi discriminatori e garantendo piena tutela giuridica. Dall’altra è legittimo che Bruxelles avvii una riflessione sulla fase successiva all’emergenza, costruendo strumenti di rientro volontario, integrazione professionale e partecipazione alla futura ricostruzione dell’Ucraina. La vera sfida non è scegliere tra solidarietà e sicurezza. È dimostrare che una democrazia liberale può difendere entrambe. L’Europa ha il dovere morale di continuare a proteggere chi fugge dalla guerra, ma ha anche l’interesse strategico di aiutare l’Ucraina a vincerla. Tenere insieme questi due obiettivi sarà uno dei test più importanti per la credibilità politica dell’Unione nei prossimi anni.

La discussione aperta a Bruxelles non riguarda soltanto il diritto d’asilo. È il segnale che la guerra è entrata stabilmente nelle scelte interne europee. E che la vittoria dell’Ucraina dipenderà sempre più dalla capacità dell’Occidente di coniugare princìpi, realismo e responsabilità.

© Riproduzione riservata

Riccardo Renzi