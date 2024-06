Chiusi alle 15 di oggi pomeriggio i seggi elettorali, sono iniziate le operazioni di spoglio per determinare i vincitori dei ballottaggi delle elezioni amministrative in tutta Italia. A Perugia l’affluenza al voto definitiva è del 60,64 %, circa il 5% in meno della precedente consultazione. Per succedere ad Andrea Romizi (Forza Italia) lo scontro è tra Vittoria Ferdinandi (centrosinistra e civici) e Margherita Scoccia (centrodestra e civici,): in ogni caso ci sarà il primo sindaco donna Palazzo dei Priori.

La vittoria di Ferdinandi

Il commento di Ferdinandi – “Abbiamo compiuto un altro miracolo ma non ho mai avuto dubbi perché conosco e sento profondamente l’anima di questa città”. Queste le prime parole di Vittoria Ferdinandi, neo sindaca di Perugia alla guida di un campo largo del centrosinistra con Pd, M5s e civici. “Sapevo che Perugia non avrebbe ceduto all’arroganza del potere, all’odio e alla rabbia ma avrebbe scelto chi per quattro mesi ha rimesso i cittadini al centro di una politica fatta di speranza. E’ un risultato incredibile” ha aggiunto.

Ore 17:40: 158 sezioni su 159 Ferdinandi 52,13 %, Scoccia 47,87 %

Ore 17:24 (sez 152 su 159) Ferdinandi 52,43 %, Scoccia 47,57 %

Ore 17:05 (134 sezioni su 159) Ferdinandi 53%, Scoccia 47 %

Ore 16:50 Ferdinandi 52,95%, Scoccia 47,06 %

Ore 16:50 La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha chiamato Vittoria Ferdinandi per complimentarsi per la vittoria alle elezioni a Perugia.

Ore 16:44 (sez 112 su 159) Ferdinandi 53,16%, Scoccia 46,84 %

Ore 16:30 (sez 98 su 159) Ferdinandi 53,07%, Scoccia 46,93 %

Ore 16:10 (49 sezioni su 159) Ferdinandi 53,19%, Scoccia 46,81 %

Ore 16:00 (33 sezioni su 159) Ferdinandi 53,10%, Scoccia 46,90 %

Ore 15:48 Avanti Ferdinandi – In base ai dati relativi a 23 su 159 sezioni, Vittoria Ferdinandi, è avanti con il 53,59 per cento dei voti. Margherita Scoccia, centrodestra, viene data al 46,41%

Il risultato al primo turno

Al primo turno il dato definitivo aveva assegnato a Vittoria Ferdinandi, 40.922 voti, il 49,01 per cento del totale, e a Margherita Scoccia, 40.324 preferenze pari al 48,29 per cento. Soltanto 598 voti di differenza. Ai margini Massimo Monni fermo all’1,4, Davide Baiocco (0,76), e Leonardo Caponi (0,55). Il dato finale dell’affluenza era stato del 65,83 per cento.

