Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sabato 31 gennaio in via Filippo Fiorentini, all’altezza del civico 7, nel quartiere Tiburtino. Il giovane è stato travolto da una Smart guidata da un uomo di 32 anni, che si è fermato subito dopo l’impatto per prestare aiuto.

Roma, 18 enne investito da una smart in via Filippo Fiorentini

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale del gruppo Torri, che hanno posto sotto sequestro l’auto e accompagnato il conducente in ospedale per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di routine. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’investimento, anche attraverso le immagini delle telecamere della zona, e per verificare se altri mezzi possano aver avuto un ruolo. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di una velocità sostenuta.

Si tratta dell’ennesimo episodio grave lungo quella strada, già teatro in passato di un altro investimento mortale.

Luca Frasacco