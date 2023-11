Un normale posto di blocco della polizia a Roma ha portato all’arresto di un uomo condannato per omicidio dopo 14 anni. I controlli dei poliziotti, infatti, hanno permesso di rintracciare un peruviano ricercato dal 2009.

Il posto di blocco in zona Termini

Ieri sera nella zona di stazione Termini, a Roma, è stato fermato un uomo nel corso di alcuni controlli straordinari da parte di alcuni agenti della polizia del commissariato Viminale. Dai rilevamenti delle forze dell’ordine è emerso che il 33enne, peruviano, è colpito da un mandato di cattura internazionale.

L’uomo, infatti è ricercato in Perù dal 2009, anno in cui avrebbe commesso un omicidio all’età di 19 anni. Per questo è stato arrestato dagli agenti e ora dovrà scontare 35 anni di carcere.

