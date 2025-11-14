La caduta dal terzo piano di un palazzo e lo schianto a terra. C’è l’ipotesi di omicidio per il giallo del quartiere Monteverde a Roma, dove ieri sera, poco dopo le 23, i residenti in invia San Calepodio, al civico 54, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 27 anni, seminudo, italiano e residente nella provincia di Frosinone. Il ragazzo era sdraiato senza vita sul cemento del cortile quando sul posto oltre ai sanitari, sono arrivati gli investigatori della sezione Rilievi del nucleo investigativo di via In Selci.

Ragazzo muore a Monteverde, arrestato 25enne. Droga nell’appartamento

Tra le testimonianze ascoltate dai carabinieri della compagnia di San Pietro, è stato possibile ricostruire un forte litigio all’interno della struttura dove i ragazzi si trovavano, un b&b, ed è stato identificato un uomo italiano di 25 anni, il compagno di stanza, interrogato e arrestato per omicidio. All’interno dell’immobile i carabinieri hanno trovato della droga. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, i due si conoscevano bene ed entrambi lavoravano come commessi nella Capitale.

Da chiarire ancora dettagli e circostanze dell’accaduto, ma da quanto ipotizzato il ragazzo potrebbe essere precipitato a seguito di una forte colluttazione. Sul posto i carabinieri della Stazione Gianicolense, impegnati nelle indagini. La salma, trasportata all’obitorio del Verano, sarà sottoposta a esame autoptico.

