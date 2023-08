Da giovedì a Roma, nell’area del Colosseo, inizierà una vasta operazione di derattizzazione, con veleno nelle tane e trappole nei tombini.

Un intervento “massivo”, così lo definisce il Campidoglio, per debellare la grande quantità di topi a cui seguirà per il futuro un tavolo tecnico permanente tra Comune di Roma e Parco archeologico, per garantire decoro e funzionalità del monumento. E’ la ricetta condivisa per affrontare quella che, nei video diffusi sulla Rete da romani e turisti, è sembrata nelle ultime settimane una invasione di roditori senza precedenti.

Giulio Pinco Caracciolo