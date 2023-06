Incendio nella città giudiziaria di Roma, a Piazzale Clodio. Le fiamme sono divampate nei pressi dell’archivio. Evacuata la palazzina B, dove sono tra l’altro le aule del Tribunale monocratico. Le fiamme avrebbero avvolto all’ inizio una sedia in un’intercapedine. Al lavoro i Vigili del fuoco. Nel luglio 1999 il caveau della Banca interna al Tribunale fu svaligiato. Rubati oltre 50 miliardi e documenti riservati.

L’incendio partito da una sedia

Poco fa è stata evacuata l’intera palazzina B per un principio di incendio divampato nei pressi dell’archivio. Le fiamme, sulle quali stanno intervenendo i vigili del fuoco, avrebbero avvolto, da principio, una sedia in un’intercapedine che è vicino alle sale dell’archivio.

La palazzina – dove si trovano, tra l’altro, le aule del tribunale Monocratico – è stata evacuata e giudici, avvocati, imputati e personale amministrativo attende ora nel cortile della città giudiziaria di poter rientrare.

Il piccolo rogo potrebbe aver avuto origine – si aggiunge – da un mozzicone di sigaretta passato dalle grate d’areazione presenti a terra, o forse da un corto circuito. I Vigili del fuoco hanno comunque fatto cessare in pochi minuti l’allarme fermando le fiamme e mettendo in sicurezza l’area. L’evacuazione ha comportato l’interruzione di diverse udienze e processi che erano in svolgimento.

