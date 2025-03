Un vasto incendio ha colpito un concessionario di auto in via Serracapriola a Roma nel quartiere di Torre Angela, distruggendo diverse vetture elettriche Tesla. Le fiamme, divampate nelle prime ore del mattino, hanno richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco, che sono accorsi intorno alle 4:30 con squadre provenienti dalla Rustica e da Frascati, supportate da due autobotti e dal carro autoprotettori.

Il bilancio del rogo è pesante: nove automobili sono state completamente carbonizzate, mentre altre quindici hanno riportato danni significativi. Anche la struttura che ospitava le vetture è stata parzialmente compromessa dalle fiamme. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Le forze dell’ordine, con gli agenti della polizia di Roma in prima linea, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incendio e risalire alle sue cause. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un atto doloso. A tal proposito, nelle prossime ore saranno ascoltati i titolari della concessionaria, mentre gli investigatori potrebbero presto analizzare le immagini delle telecamere di sicurezza per verificare l’eventuale presenza di intrusi nella notte dell’incendio.

