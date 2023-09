Una donna è morta a Roma dopo essere stata investita da un’auto pirata. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 6.40 del mattino, in zona Prenestina. La donna, 42 anni, originaria delle Filippine, è spirata stamani al policlinico Umberto I dove era giunta in condizioni critiche. L’auto che l’ha investita non si è fermata a prestare soccorso. La Polizia di Roma Capitale è sulle tracce di una Fiat Panda che scappando ha preso altre tre vetture che stavano viaggiando in strada, per poi completare la fuga. La donna stava andando al lavoro quando è stata investita dall’auto che l’ha sbalzata per parecchi metri.