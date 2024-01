Paura in banca nella periferia di Roma nel quartiere San Basilio. Verso le 8 del mattino, due individui armati di pistole hanno varcato la soglia della filiale ubicata in via Donato Menichella, costringendo il personale presente a sbloccare la cassaforte. L’intervento della polizia, tempestivamente avvisata dalla sorveglianza, ha sventato il tentativo di rapina, portando all’arresto dei due malviventi. Le due armi da fuoco sono state recuperate; una di esse è stata rinvenuta all’interno della banca, gettata in un cestino del bagno. Fortunatamente, non si sono verificati incidenti o feriti durante l’operazione.

Redazione

Luca Frasacco