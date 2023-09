Una donna romana e suo figlio al rientro delle vacanze si sono trovati la loro casa nel quartiere di Primavalle completamente saccheggiata: questo il destino che attendeva Tiziana, residente nel popoloso quartiere, al rientro dalle ferie. Una amara sorpresa: la casa è stata completamente saccheggiata e messa a soqquadro dai malintenzionati che, oltre a compiere i furti, hanno ben pensato di occupare l’appartamento.

“Il mio ritorno è stato tragico, sono disperata”, ha dichiarato la donna in lacrime, “per fortuna con me c’era mia sorella quando ho messo piede in casa; se fossi stata sola, penso che mi sarebbe venuto un infarto”.

I ladri non solo hanno portato via degli oggetti dalla casa, ma hanno pensato bene di bivaccare nell’appartamento mettendolo a soqquadro distruggendo ogni cosa. I ladri hanno preso gli oggetti di valore rinvenuti nell’appartamento di Primavalle: dalla PlayStation, all’overboard del figlio, il decoder di Sky, il tablet e qualche gioiello ricevuto in dono per il compleanno.

Poi hanno ritenuto che l’appartamento di Tiziana fosse il posto giusto per trascorrere le loro vacanze. “Dire a soqquadro è un eufemismo: invivibile, sporca, caotica, non esistono abbastanza aggettivi per descriverla”, racconta ancora disperata Tiziana.

“Fino a quando non riuscirò a rimettere tutto in ordine, dovremo dormire a casa di mia madre, non abbiamo altra scelta”. Nonostante la serratura europea, i ladri sembra si siano introdotti all’interno dell’abitazione direttamente e indisturbati dalla porta d’ingresso. “Ho chiesto agli altri condomini, nessuno ha visto o sentito nulla”, conclude amaramente Tiziana.

Redazione

