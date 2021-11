Non ce l’ha fatta Rosa Barbato. La 28enne originaria di Secondigliano, periferia a nord di Napoli, è morta nelle scorse ore dopo due anni di agonia dovuti a una emorragia cerebrale. Nonostante gli interventi chirurgici ai quali si era sottoposta in questo lasso di tempo e gli appelli per le cure costose lanciato dalla famiglia, il cuore della giovane ragazza, da tutti chiamata Rossella, ha smesso di battere.

Dolore e sgomento sui social per la scomparsa della 28enne. Tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia. “Mi unisco al vostro dolore per la perdita di Rosa Barbato. In questi 2 anni hai lottato con tutte le tue forze . RIP In questo momento sarai nelle braccia del tuo adorato papà”, “La vita è bella e meravigliosa ma a volte crudele, Rosa Barbato ora un Angelo anche lei”.

Nel 2019 la sua vita è stata come interrotta da una terribile emorragia celebrale che l’ha colpita improvvisamente. Ha passato molti mesi in coma. Poi si è risvegliata ma necessitava di importanti cure riabilitative che però la sua famiglia non poteva permettersi. Per questo motivo nel gennaio del 2021 lanciò una raccolta fondi sulla piattaforma gofoundme.com.

“Lei è mia figlia Rosa, per la famiglia Rossella, ha 27 anni ed è così come la vedete in foto, sorriso a 32 denti, di una sensibilità e dolcezza infinita, un cuore aperto al mondo, alla famiglia soprattutto”. Anna Barbato, la mamma di Rosa, descriveva così la figlia, raccontando la sua drammatica vicenda: “Quattordici mesi fa inaspettatamente, in seguito ad un’emorragia celebrale è entrata in un lungo periodo di coma. Si è sottoposta ad una decina di operazioni, tutti salvavita. È passata da interventi di neurochirurgia a quelli di chirurgia plastica”.

“Una speranza per Rosa” era il nome della raccolta fondi lanciata dalla mamma Anna Barbato. In poche settimane erano state fatte 655 donazioni per una cifra di 25.779 euro.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

