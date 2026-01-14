Ferito da una coltellata nel corso di una rapina in villa, uomo viene scaricato in ospedale dai complici e muore poco dopo in seguito alle gravi ferite riportate. E’ quanto successo nella tarda mattinata di oggi, 14 gennaio, a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, dove nel corso di una rapina avvenuta in un villa, i due malviventi sono stati affrontati dal proprietario e, nel corso della colluttazione, quest’ultimo ha ricevuto calci e pugni per poi colpire al petto con un coltello uno dei due banditi.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il colpo sarebbe avvenuta intorno alle 11 con i due malviventi che si sono introdotti nell’abitazione dopo aver scassinato la porta, trovando tuttavia il padrone di casa. Dopo la colluttazione e il ferimento, i due ladri sono fuggiti all’esterno, salendo a bordo di un’auto guidata da un terzo complice. L’uomo ferito è stato lasciato agonizzante davanti all’ospedale Magenta di Milano dove, nonostante i soccorsi ricevuti dal personale medico, è deceduto poco dopo. Si tratta di un uomo italiano di etnia rom: aveva 37 anni. Anche il padrone di casa è rimasto ferito ed è in ospedale.

Le indagini sull’episodio, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, sono condotte dal personale della Compagnia dei carabinieri di Busto Arsizio e del Nucleo investigativo di Varese.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo