Era finito ai domiciliari domenica 27 aprile perché aveva rubato uno scooter a Ischia ed era stato fermato dai carabinieri dopo un inseguimento. Poche ore dopo però il giovane di 21 anni si è presentato al porto e con il volto coperto da un passamontagna ha provato a imbarcarsi su uno degli ultimi traghetti della giornata diretto a Napoli.

La scena ha però attirato l’attenzione degli altri passeggeri, alcuni incuriositi, altri spaventati nel notare la presenza di quel ragazzo con il volto completamente coperto, e dei carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia, in servizio al porto per i tradizionali controlli serali.

I militari avvicinano il 21enne, residente nel comune di Barano, chiedendo di togliere il passamontagna e mostrare il volto. Come un colpo di scena da film, il giovane toglie il passamontagna e inizia la fuga verso una pineta. I carabinieri, lo inseguono, lo bloccano e – soprattutto – lo riconoscono.

In manette per la seconda volta, il 21enne dovrà rispondere anche di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Le ore che lo separano dall’udienza in Tribunale le passerà in camera di sicurezza.

