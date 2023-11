Sabato 2 dicembre a Napoli, dalle ore 10, si terrà la prima giornata de Il Riformista. Sarà una festa per il giornale e per l’intera comunità dei lettori. Dalla comunicazione al terzo settore, dall’intelligenza artificiale alla giustizia, passando per l’attualità e ovviamente la politica. Saranno molti i temi che verranno affrontati nei dibattiti moderati dai direttori Matteo Renzi e Andrea Ruggieri e dai giornalisti della redazione. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sui canali social de Il Riformista, su Facebook e YouTube.

Gli ospiti della festa de Il Riformista

Tanti gli ospiti e gli invitati: presenti i massimi rappresentanti delle istituzioni, dell’economia, della cultura, fra cui il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, il presidente di Federacciai Antonio Gozzi, l’imprenditore Antonio D’Amato, la Presidente dell’Ance Federica Brancaccio, l’avvocato Gian Domenico Caiazza, l’avvocato Lucia Annibali, i giornalisti Paolo Liguori, Piero Sansonetti, Augusto Minzolini.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani