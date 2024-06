Ha chiesto a un tassista di gonfiare la ricevuta della corsa, per un totale di 20 euro, insultandolo poi al suo rifiuto. Dopo poche settimane è stata identificata e licenziata la manager di Fincantieri protagonista di un video diventato virale sui social e postato dalla pagina Welcome to Favelas. La vicenda, avvenuta a maggio, era stata infatti ripresa dalla telecamera montata a bordo del taxi.

E’ stata proprio la viralità del filmato, diffuso a inizio giugno, a costare caro a Sabrina Di Stefano, identificata dalla dirigenza della Fincantieri e licenziata nelle scorse ore. In passato la manager, originaria della provincia di Teramo, è stata coordinatrice regionale per il Lazio dell'”Esercito di Silvio”, movimento vicino a Forza Italia, risalirebbe allo scorso maggio.

La donna, si vede nel video, insiste nel chiedere al tassista di aumentare l’importo “così me rimborsano qualcosa in più”; insistenza che non ottiene però alcun risultato e il tassista finisce per emettere una ricevuta per l’esatto importo della corsa. “Che ti cambia, scusa?” ribatte la donna, che dopo la risposta del tassista (“A me niente”), passa alle offese: “Ti cambia che rimani str…o come sei. Frustrato”. Insulti che proseguono anche dopo essere scesa dall’auto.

Il video è stato pubblicato da Welcome to Favelas sui social e dopo diverse segnalazioni anonime giunte a Fincantieri, che indicavano Di Stefano come protagonista del siparietto, l’azienda ha avviato una serie di accertamenti arrivando a cristallizzare il tutto. Il licenziamento è scattato perché è venuto meno il rapporto di fiducia nei suoi confronti da parte dell’azienda che ha anche aperto un audit per capire se anche in passato ci fossero stati casi simili.

Redazione

Ciro Cuozzo