Girava nudo in auto all’esterno di una scuola a Giugliano, in provincia di Napoli, cercando di avvicinare le giovani studentesse. A far partire le indagini la denuncia di una ragazzina di 17 anni ai carabinieri dopo il tentativo di approccio da parte dell’uomo, un 36enne di origini colombiane. “Sali, vieni con me” le parole rivolte alla giovane che, impaurita, è scappata via raccontando successivamente tutto ai militari dell’Arma. L’episodio risale al 12 gennaio scorso ma altre segnalazioni da parte di genitori e alunni erano arrivate già a dicembre.

Una situazione di pericolo che ha portato i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania a presidiare la scuola in questione fino a quando, giovedì 19 gennaio, sono riusciti a intercettarlo grazie alla preziosa collaborazione della 17enne. Il modus operandi sempre lo stesso: all’uscita da scuola, la giovane riconosce l’uomo. E’ nella stessa auto, e anche in questo caso è nudo.

Con coraggio la liceale non si spaventa e chiama i Carabinieri. I militari subito raggiungono la ragazza che è lì ad aspettarli. A poca distanza, nella sua auto c’è il 36enne, i carabinieri intervengono e lo arrestano. L’uomo, che era in auto con pantaloni e mutande abbassate, è in attesta di giudizio e risponderà dei reati di atti persecutori e atti osceni in luogo pubblico.

