Tutti sanno cosa ha significato per la Storia una brioche: assalti alla Bastiglia, ghigliottine, abolizione delle parrucche, ecc. Tutti sanno cosa ha procurato un chiodo alla mobilità ferroviaria italiana, come ha avuto modo di giustificare Matteo Salvini, il ministro che chiamavano Trenità.

Ma dopo due oggetti inanimati, brioche e chiodo, adesso è la volta di un primate. In Sri Lanka una scimmia si è intrufolata in una sottostazione della rete elettrica dell’isola, causando un black out totale di molte ore. “Una scimmia è entrata in contatto con il nostro trasformatore di rete causando uno squilibrio nel sistema”, ha detto il ministro dell’Energia, Kumara Jayakody.

Si consiglia a tutti gli zoo italiani di assicurare la massima sorveglianza alle scimmie dei loro parchi. Sia mai venga in mente a qualcuno di sguinzagliare scimpanzé in giro per stazioni, aeroporti, ponti sullo Stretto… La scusa è dietro l’angolo!

© Riproduzione riservata

Alessandro Agostinelli