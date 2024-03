Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere. L’ex amministratore delegato di Ftx e re delle criptovalute è stato giudicato colpevole di frode dal giudice Lewis Kaplan di New York. Gli altri reati sono associazione a delinquere per commettere frode e associazione a delinquere per riciclaggio. Bankman-Fried gestiva i fondi della sua piattaforma Ftx, creata con un socio nel 2019 per lo scambio di criptovalute.

Sam Bankman-Fried condannato

L’imprenditore statunitense già a novembre era stato giudicato colpevole, mentre oggi è arrivata la durata della pena. L’accusa aveva chiesto fino a 50 anni di carcere, mentre i suoi avvocati – che nel frattempo hanno già annunciato ricorso – ne avevano chiesti 6 anni e mezzo, visto che Bankman-Fried era incensurato e che si tratta di un crimine non violento. Una motivazione che i giudici non hanno accolto.

