Accoltellato alla testa, al volto al torace e alla gamba destra nel corso di un brutale tentativo di rapina. E’ quanto accaduto la scorsa notte a Napoli nei Quartieri Spagnoli dove, poco dopo le 2, un 29enne incensurato, residente in un altro quartiere (Pendino), si sarebbe trascinato a terra per diversi metri prima di essere soccorso da un residente che l’ha poi portato al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini.

Accoltellato ai Quartieri, non è in pericolo di vita

Il giovane in queste ore è in sala operatoria ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia Stella che sul luogo indicato dalla vittima, vico Soprammuro, hanno trovato e sequestrato un casco da motociclista, un coltello sporco di sangue, dei guanti in lattice e uno scalda collo.

“Sconosciuto voleva rapinarmi”

Stando al racconto del 29enne, uno sconosciuto lo avrebbe aggredito nel corso di un tentativo di rapina a cui presumibilmente si era opposto. Accoltellato in più parti del corpo, la vittima si sarebbe trascinata fino a vico Molino dove una residente lo avrebbe soccorso e portatao in auto all’ospedale.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona oltre alla versione del giovane.

