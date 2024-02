Russell Crowe Volevo essere l’opposto di Ryan Gosling, quindi l’anno scorso nella prima settimana di agosto pesavo 122 kg. Ho fatto un film intitolato The Nice Guys. Ora il mio peso si aggira intorno ai 99 kg.”

Intervistato al telefono durante uno show radiofonico australiano

Il fisico perfetto nel 2016: tanta bicicletta a Los Angels

Nel 2016 Russell Crowe ha perso 24 chili ma ha rivelato che sta ancora lavorando sodo per raggiungere il suo peso forma. La linea comunque l’ha già ritrovata ed è sparita pure la pancia gonfia che sfoggiava fino a non molto tempo fa.

Palestra, bicicletta e una sana alimentazione stanno riportando Russell Crowe sulla strada giusta per tornare a mostrare un corpo muscoloso e senza più chili in eccesso. Anche la salute ne giova: l’attore durante le sue gite in bici appare decisamente più scattante.

Con qualche anno in più e con i capelli e la barba grigi. Anche se, pure con le forme arrotondate dagli eccessi culinari, Russell ha sempre mantenuto il suo fascino. I suoi fan non hanno mai smesso di amarlo. L’ago della bilancia a loro non interessa. Ma intanto lui ha perso 24 chili ed è contento.

Peso e Altezza di Russell Crowe attuale

Peso: 99 kg

Altezza: 180 cm

