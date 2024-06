Ci si diverte con poco alla fine. Basta un numero di telefono, un paio di squilli nella speranza che la vittima designata non risponda. Poi l’imprevisto, il “pronto“, nonostante le 23.30, e via con le risate e la chiamata staccata, salvo poi ritelefonare per scusarsi con la motivazione più banale del mondo ,”mi è partita”, e provare a scambiare qualche battuta di facciata nonostante rapporti non proprio idilliaci. C’è tutto questo nel non scherzo telefonico che Fedez e la sua banda ha provato a fare al leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, già in passato attaccato dal rapper durante il Concerto del Primo Maggio (2021), quando accusò la Lega di ostacolare il ddl Zan, o quando sui social ha deriso SALVINI nel caso del famoso “Scusi, lei spaccia?” al citofono.

Una telefonata avvenuta ieri, lunedì 10 giugno, al termine di un weekend di elezioni che ha visto la Lega guidata da Salvini non soccombere e restare aggrappata a Forza Italia e Movimento 5 Stelle ‘grazie’ al generale Roberto Vannacci, la cui candidatura avanzata dallo stesso Salvini ha spaccato il Carroccio (almeno fino alle oltre 500mila preferenze raccolte).

La chiamata e la scusa: “Mi è partita”

Tentativo di scherzo avvenuto durante la diretta su Twitch con “il Rosso”. Nel video si vede Fedez proporre in modo scherzoso di chiamare il ministro della Infrastrutture. “Tanto non risponderà mai”. Invece dopo pochi squilli ecco arrivare il “pronto” di Salvini con il rapper che, spiazzato, riaggancia subito tra le risate della crew presente.

Fedez, resosi conto della figuraccia, richiama Salvini spiegando: “Scusa, mi è partita”. Poi dopo l’iniziale imbarazzo prova a rompere il ghiaccio chiedere al ministro delle elezioni e rispondendosi da solo: “Ma com’è andata? Bene, dai…”.

La replica di Salvini: “Ho smesso di farli a 11 anni”

Il video dello “scherzo” è finito sui social ed è diventato virale in poco tempo. “Gli scherzi telefonici io ho smesso di farli quando avevo 11 anni…” commenta oggi Salvini nel corso di una diretta social. “A me alcuni canzoni di Fedez piacciono, anche se non mi ha mai particolarmente amato. Mi ha fatto uno scherzo. Ieri mi squilla il telefono, erano le 11, 11 e mezza di sera ed ero a casa a Roma con la Francesca (Verdini, ndr). Se uno ti chiama a quell’ora rispondi, non si sa mai – ha raccontato -. Mi ha detto, ‘scusa mi è partita la telefonata, come stai?’. Gli ho detto di vederci per un caffè. Poi oggi scopro sui giornali che era uno scherzo telefonico. Io ho smesso di farli quando avevo 12 anni, quando c’era il telefono in cui giravi col dito, facevi la pernacchia e poi buttavi giù… A 40 magari il tempo degli scherzi telefonici è finito”.

