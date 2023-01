Cinque ragazzi sono morti, uno è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. E’ il bilancio drammatico di un incidente stradale avvenuto intorno alle 2.30 della scorsa notte a Roma, lungo via Nomentana. La comitiva stava rincasando dopo aver festeggiato un compleanno.

L’auto, una Fiat 500, sulla quale viaggiavano i sei giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 22 anni, si è ribaltata per cause in corso di accertamento ma probabilmente dovute alla velocità sostenuta. Le vittime sono tre ragazzi e due ragazze in via d’identificazione. Una di loro è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. Il ferito, anche lui giovanissimo, è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea dove è arrivato in codice rosso.

L’auto prima di ribaltarsi si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione ribaltandosi più volte, rimbalzando anche contro un albero e finendo la corsa sull’asfalto ribaltata. Alcuni dei corpi sono stati scagliati fuori dall’abitacolo, altri sono rimasti imprigionati tra le lamiere ed estratti dai vigili del fuoco.

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118, anche i carabinieri della stazione Mentana e della compagnia di Monterotondo e i vigili del fuoco. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di un incidente che, secondo una prima ricostruzione, ha visto sei giovani circolare a bordo di una Fiat 600.

seguono aggiornamenti

#Roma, intervento dei #vigilidelfuoco per un drammatico incidente stradale intorno alle 2.30 di questa notte lungo la via Nomentana, nel comune di Fonte Nuova. Cinque giovani sono deceduti, gravemente ferito un sesto #27gennaio pic.twitter.com/kcnlb0yfhf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 27, 2023

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo