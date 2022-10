Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale a Gragnano, comune in provincia di Napoli. Il giovane era alla guida di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’auto, una Fiat Punto, che proveniva dalla direzione opposta lungo la strada Statale per Agerola.

Inutile la corsa al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove il 17enne è deceduto poco dopo in seguito alle gravi ferite riportate. Sull’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi insieme alla polizia municipale.

Al vaglio la posizione del conducente della vettura che verrà denunciato per omicidio stradale e sottoposto nelle prossime ore ai test tossicologici e alcolemici di rito.

seguono aggiornamenti

