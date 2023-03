Due morti, una ragazza in fin di vita e cinque auto coinvolte. E’ questo il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in provincia di Napoli, lungo la strada statale 162 (asse viario che collega la provincia vesuviana con la tangenziale della città), nel territorio compreso tra i comuni di Cercola e Sant’Anastasia. Un incidente avvenuto poco prima delle 5 di sabato 4 marzo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Castella di Cisterna, l’impatto principale avrebbe riguardato due auto, una Fiat 500 e una Citroen C4. Nella prima vettura viaggiavano due ragazze: quella alla guida è ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita all’ospedale Monaldi, l’amica invece ha perso la vita. Era seduta lato passeggero e il violento impatto non le ha lasciato scampo. Si chiamava Martina Persico, era originaria di Sorrento ma residente a Massa Lubrense.

L’altra vittima è il giovane alla guida della Citroen: Francesco Cataldo, 27enne nato a Napoli ma residente a Cervino in provincia di Caserta. E’ stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare dove è morto poco dopo in seguito alle gravi ferite riportate. Le salme sono state trasferite nel Policlinico Federico II di Napoli per l’autopsia. Nelle altre tre auto coinvolte c’erano solo gli autisti, tutti ricoverati al Policlinico ma in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è tuttora da chiarire anche se probabilmente riconducibile all’alta velocità.

