Sciopero del trasporto pubblico in tutta Italia. A Napoli l’Azienda Napoletana Mobilità, l’Ente Autonomo Volturno e Trenitalia hanno già fatto sapere le fasce di garanzia per la durata dello sciopero, ovvero tram, bus e filobus garantiti dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Lo sciopero, indetto dal sindacato di base Usb, non interesserà i servizi essenziali delle zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. “Lo sciopero rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia dentro un’economia di guerra, sia quella in Ucraina sia quella scatenata dal governo Meloni contro le fasce più povere e deboli”, afferma la sigla sindacale, chiedendo “300 euro netti subito in busta paga”.

Fs ha reso noto che “circoleranno regolarmente” le Frecce e gli Intercity di Trenitalia nella giornata di oggi mentre Italo ha pubblicato sul proprio sito la lista dei treni garantiti.

A Napoli ecco gli orari garantiti:

L’Azienda Napoletana Mobilità ha fatto sapere le proprie corse garantite per quanto riguarda le linee di superficie, la Linea 1 della metropolitana e le funicolari. Nel dettaglio:

Linee di superficie (tram, bus, filobus): il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Le fasce di garanzia Eav per lo sciopero del 26 maggio 2023

da Napoli per Sorrento, 06:18

da Napoli per Sarno, 06:28

da Napoli per Baiano, 06:26

da Napoli per Poggiomarino, 06:35

da Napoli per Torre del Greco via Centro Direzionale, 07:02

da Nola per Baiano 06:54

da Poggiomarino per Sarno 06:38

per Napoli da Sorrento 06:24

per Napoli da Sarno 06:32

per Napoli da Baiano 06:32

per Napoli da Poggiomarino 06:28

per Napoli da Torre del Greco via Centro Direzionale 06:37

per Napoli da Pomigliano D’Arco 06:36

Ultime corse garantite nella fascia dalle ore 6:17 alle ore 08:03

da Napoli per Sorrento (direttissimo) 08:00

da Napoli per Sarno 07:40

da Napoli per Baiano 08:02

da Napoli per Poggiomarino 07:47

da Napoli per Torre del Greco via Centro Direzionale 07:26

per Napoli da Sorrento (direttissimo) 08:00

per Napoli da Sarno 07:20

per Napoli da Baiano 07:44

per Napoli da Poggiomarino 07:40

per Napoli da Torre del Greco via Centro Direzionale 07:49

Prime partenze garantite nella fascia dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per Sorrento (direttissimo) 13:36

da Napoli per Sarno 14:04

da Napoli per Baiano 13:38

da Napoli per Poggiomarino 13:23

da Napoli per Torre del Greco via Centro Direzionale 13:50

per Napoli da Sorrento 13:36

per Napoli da Sarno 13:20

per Napoli da Baiano 13:44

per Napoli da Poggiomarino 13:40

per Napoli da Torre del Greco via Centro Direzionale 14:37

Ultime corse garantite

da Napoli per Sorrento 17:06

da Napoli per Sarno 17:16

da Napoli per Baiano 17:14

da Napoli per Poggiomarino 17:23

da Napoli per Torre del Greco via Centro Direzionale 17:02

per Napoli da Sorrento 16:48

per Napoli da Sarno 17:20

per Napoli da Baiano 16:56

per Napoli da Poggiomarino 17:16

per Napoli da Torre del Greco via Centro Direzionale 17:25

continua su: https://www.fanpage.it/napoli/sciopero-a-napoli-il-26-maggio-2023-orari-di-treni-metro-e-bus-anm-e-eav/

https://www.fanpage.it/

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo