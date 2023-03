Da oltre 48 ore non si hanno più notizie di Diana Biondi, una studentessa di 27 anni scomparsa nel comune di Somma Vesuviana (Napoli) nei giorni scorsi. Il papà Edoardo ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione locale la sera del 27 febbraio.

Stando alle informazioni riferite dai familiari, Diana è uscita di casa nella mattinata di lunedì 27 febbraio e non è più rientrata ed è irrintracciabile con il cellulare che risulta spento. Ai genitori aveva detto di recarsi a Napoli per andare, come di consueto, alla Facoltà di Lettere Moderne dell’Università Federico II che si trova in corso Umberto I. Ma non è chiaro se abbia effettivamente raggiunto la sede universitaria.

Numerosi gli appelli diffusi sui social nelle scorse ore da familiari e amici della 27enne che hanno pubblicato anche la foto nella speranza di ricevere informazioni da amici dell’università o persone che hanno avuto a che fare con lei. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, anche quella dell’allontanamento volontario.

Quando è uscita di casa Diana indossava jeans, maglia nera e giubbino grigio scuro con cappuccio. Calzava scarpe nere con strisce bianche e aveva una borsa nera. Sui social i familiari hanno chiesto di contattare, in caso di avvistamenti, i carabinieri o il numero di telefono 3318776262.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo