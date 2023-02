E’ un uomo di 75 anni la vittima di un incidente stradale avvenuto in mattinata nel comune napoletano di Casalnuovo. Angelo D’Onofrio si trovava in bicicletta quando si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un’auto di grossa cilindrata, una Nissan Qashqai, in viale dei Platani. L’impatto è stato violento e l’uomo è deceduto sul colpo nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118 chiamati da alcuni passanti e dal conducente della vettura.

Sul posto anche i carabinieri della tenenza di Casalnuovo, a lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia. Sottoposto ai test di rito, alcolemici e tossicologici, il conducente della vettura che per il momento è stato denunciato per omicidio stradale con la posizione che resta al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Ciro Cuozzo