E’ di almeno 50 morti (ma il bilancio è destinato a salire), oltre 500 persone ferite e quasi 200 passeggeri intrappolati sotto i vagoni, il drammatico bilancio di uno scontro tra treni avvenuto nell’est dell‘India. Secondo i media locali alcune carrozze del Coromandel Express, che andava da Howrah a Chennai, sono deragliate a Balasore, a circa 200 chilometri da Bhubaneswar, la capitale dello stato di Odisha, finendo su un altro binario. Il treno merci Yashwantpur-Howrah Superfast, proveniente dall’altro lato, ha tamponato i vagoni e, secondo l’emittente indiana NDTV, ci sarebbe un secondo treno passeggeri coinvolto, ma la notizia non è stata ancora confermata.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento”, ha detto Amitabh Sharma, portavoce delle Ferrovie indiane. Nell’incidente sono deragliate almeno 10-12 carrozze del treno Shalimar-Chennai Coromandel Express, che collega Calcutta a nord, con Chennai a sud.

At least 50 people were killed and at least 300 hospitalized in India after a passenger train derailed and collided with a goods train in Odisha’s Balasore district, according to media reports https://t.co/Ais0hYY9Tk pic.twitter.com/oY7lLllc7S

“Preoccupato dall’incidente ferroviario a Odisha. In quest’ora di dolore, il mio pensiero va alle famiglie in lutto. Che i feriti si riprendano presto. Ha parlato con il ministro delle Ferroviee e fatto il punto della situazione. Sul luogo dell’incidente sono in corso le operazioni di soccorso e viene prestata tutta l’assistenza possibile alle persone colpite” fa sapere il primo ministro indiano Narendra Modi.

Sul posto sono impegnati oltre 200 soccorritori e almeno 75 ambulanza impegnate, a più riprese, nel trasporto dei feriti in ospedale.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2023