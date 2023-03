Intorno alla mezzanotte (ora locale) un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 persone a bordo si è scontrato con un convoglio merci nei pressi della città di Larissa, nel centro della Grecia. Sono almeno 32 i morti e 85 i feriti. Dopo il terribile impatto tre carrozze sono deragliate e una ha preso fuoco. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia, i vigili del fuoco e almeno 30 ambulanze. Due ospedali della zona di Larissa sono stati requisiti per accogliere i feriti, 25 dei quali in condizioni gravissime.

Uno scontro fortissimo che ha distrutto quasi completamente i primi due vagoni di uno dei treni. Dopo l’impatto tre vagoni sono usciti dai binari finendo in una scarpata. Secondo il canale televisivo pubblico Ert, almeno una delle carrozze ha preso fuoco e diverse persone sono rimaste intrappolate. “Abbiamo vissuto qualcosa di molto scioccante. Non sono ferito, ma sono macchiato del sangue delle altre persone che sono rimaste ferite accanto a me”, ha raccontato uno dei passeggeri intervistato dal quotidiano Protothema. “Il treno era in ritardo e si era fermato per qualche minuto quando abbiamo sentito un rumore assordante”, ha detto una ragazza in lacrime al sito web del media locale Onlarissa.

Le autorità locali riferiscono che sul treno c’erano tantissimi studenti universitari che tornavano a casa dopo i festeggiamenti per il weekend lungo di Carnevale in Grecia. “È una tragedia terribile e difficile da comprendere”, ha dichiarato la vice ministra greca della Sanità, Mina Gaga. “Mi dispiace molto per i genitori”, ha aggiunto.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ana l’incendio è stato domato ma con grande difficoltà da parte dei soccorsi. “L’operazione di liberazione delle persone intrappolate è in corso e si sta svolgendo in condizioni difficili a causa della gravità della collisione tra i due treni”, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco Vassilis Vathrakogiannis in una conferenza stampa. Kostas Agorastos, governatore della Regione, ha spiegato che “più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco” e che “purtroppo il numero di feriti e di morti sarà probabilmente elevato”.

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha espresso “profonda tristezza per il terribile schianto tra treni vicino a Larissa in Grecia”. Su Twitter ha espresso “le mie più sincere condoglianze per tutte le vittime, i loro familiari e amici”, oltre che “gratitudine a tutti i soccorritori e allo staff medico”. Metsola ha aggiunto che “i nostri pensieri sono rivolti al popolo della Grecia dopo questo tragico evento”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

