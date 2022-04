Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 17:49 sull’Appennino tosco-romagnolo. In base ai rilievi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) l’epicentro è a sei chilometri da Firenzuola, in provincia di Firenze. La scossa è avvenuto a una profondità di 14 chilometri ed è stata avvertita in diversi paesi a ridosso del confine tosco-romagnolo, come Casola Valsenio, Faenza (Ravenna) e Imola. Al momento non risultano segnalazioni di danni.

All’Ansa Giorgio Sagrini, sindaco di Casola Valsenio commenta: “L’abbiamo sentita distintamente. C’è stato un po’ di spavento”. Diverse le testimonianze sui social da parte dei cittadini che hanno avvertito la scossa “intensa ma breve”.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

