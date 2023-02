Un malore poco prima dell’inizio dello spoglio delle primarie del Pd ha stroncato la vita a Daniele Marcello Nucera, ingegnere di 47 anni che viveva e insegnava a Condofuri, piccolo comune in provincia di Reggio Calabria. Una tragedia che ha scosso la domenica delle primaria del partito democratico. In tanti, tra i Dem, hanno ricordato Nucera, a partire della neo eletta segretaria Elly Schlein che ha ricordato l’attivista dem nel suo discorso subito dopo la vittoria.

Nucera ieri stava facendo lo scrutatore nel seggio del suo comune quando, dopo le 20, poco prima dell’inizio dello spoglio ha accusato un malore mentre si trovava all’esterno del circolo in compagnia di alcune persone. A raccontare quei drammatici attimi è il cugino Sebastiano: “Daniele ha detto a un altro attivista che era al seggio “andiamo fuori a prendere un po’ d’aria” – sottolinea a Reggio.Gazzettadelsud.it- e sono usciti. Stava bene, non dava alcun segno di malessere. Era stato lì tutto il giorno. Poi all’improvviso si è accasciato. Ho immaginato subito che si trattava di un infarto e ho iniziato a praticargli il massaggio cardiaco. Poi qualcuno ha chiamato l’ambulanza, che in dieci minuti è arrivata. A quel punto hanno provato dopo a rianimarlo. Ma non c’è stato nulla da fare”.

Sposato con un’altra attivista dem, assessora a Condofuri, e padre di una figlia di due anni, Nucera insegnava in una scuola di Reggio Calabria. Straziante il ricordo nelle scorse ore di un suolo collega docente: “Purtroppo oggi non avrò mai più la tua compresenza in terza D. Un collega straordinario sempre con il sorriso… Stamane avevamo la verifica con i ragazzi invece mi ritrovo qui seduto in questa cattedra da solo con gli occhi pieni di lacrime ed i ragazzi increduli alla tua assenza. Non avrei mai immaginato di doverti dire addio, mai ti dimenticheremo in questi sei mesi di conoscenza non sei stato un semplice collega, ma un amico di tutti. Le persone non muoiono mai se le hai nel cuore. Buon Viaggio ingegnere Nucera, la terza D ti saluta”.

“Vorrei che dessimo un messaggio di grande vicinanza, di solidarietà e di affetto alla famiglia di Daniele Nucera, scrutatore che purtroppo oggi si è spento durante il nostro grande esercizio di democrazia” ha dichiarato Elly Schlein nel suo discorso pronunciato dopo la vittoria delle primarie. “Ci stringiamo intorno alla famiglia di Daniele Nucera che oggi si è spento per un improvviso malore mentre svolgeva le funzioni di scrutatore in un seggio di Reggio Calabria”, ha scritto su Twitter il segretario uscente del Pd Enrico Letta.

Anche la presidente del Comitato costituente del Pd, Silvia Roggiani, in sala stampa al Nazareno ha ricordato Daniele Nucera. Seguita dai vertici del Pd di Reggio Calabria e della provincia che hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Nucera: “Le primarie odierne sono state una grande prova di democrazia purtroppo funestata dalla tragedia che colpisce l’intera comunità democratica. Alla famiglia di Daniele Nucera giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il Partito Democratico reggino e calabrese”.

