Oggi, venerdì 6 marzo alle ore 18 si terrà presso gli spazi della libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma, la presentazione del volume “Se non io chi” (Castelvecchi) di Stefano Bufi. Presente l’autore, parteciperanno il Consigliere dell’Ambasciata di Svezia Susann Nilsson e il Ministro Consigliere dell’ambasciata d’Ucraina Oksana Amdzhadin. Modera il giornalista Trinchi Orlando.

Bufi racconta la storia di Edvard Selander Patrignani, ventottenne svedese con forti radici italiane, tenente dell’aviazione, che, appena scoppiata la guerra in Ucraina, abbandona gli affetti, la famiglia e una promettente carriera militare per partire volontario per Kiev, recando il proprio contributo personale alla causa della libertà e della democrazia, inseguendo un imperativo categorico che lo spinge a compiere ciò che ritiene più giusto. Frutto di un accurato lavoro di ricerca che ha raccolto le parole di genitori, parenti e commilitoni, il libro spazia tra Uppsala e Sorrento fino ad addentrarsi nel cuore più cupo ed esiziale del conflitto: il fronte del Donbass.

Alessia Petrelluzzi