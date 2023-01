Per anni era stata segregata in casa: costretta a vivere in una stanza degradata e senza pavimento, con la serranda rotta. I carabinieri di Gioia Tauro hanno arrestato quattro persone per maltrattamenti in famiglia a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Tutti familiari di una 30enne affetta da un lieve deficit cognitivo che per anni avrebbe subito minacce e aggressioni fisiche.

Gli arrestati sono il padre e la madre della giovane, entrambi di 57 anni, e le due figlie, di 28 e 20 anni. Tutti gravemente indiziati dei maltrattamenti. A raccontare ai militare gli abusi sarebbe stata la stessa 30enne che ha descritto il suo calvario. Le indagini, secondo quanto scrive Calabria 7, erano partite a giugno 2022. La vittima era costretta a subire minacce, ingiurie e aggressioni fisiche.

La stanza dov’era confinata era usata dalla famiglia come magazzino: la famiglia avrebbe tenuto dentro la spazzatura, una bicicletta, scale e attrezzi di lavoro. All’esterno della porta un lucchetto, l’unico in tutta la casa. La ragazza sarebbe stata anche aggredita e percossa in diverse situazioni senza che ci fosse neanche alcuna causa scatenante. Altre volte veniva costretta ad alzarsi prestissimo o in piena notte e a pulire tutta la casa mentre veniva ingiuriata e minacciata di morte.

Le indagini sono scaturite da una segnalazione di un commissariato della piana di Gioia Tauro. L’Autorità giudiziaria di Palmi, ricevuta l’informativa dei militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri, ha emesso quattro misure di custodia cautelare in carcere nei confronti dei genitori e delle due sorelle della donna.

