Ore di forte apprensione poi la tragedia a Senigallia, in provincia di Ancona, dove è stato trovato senza vita il ragazzo di appena 15 anni allontanatosi da casa armato di pistola dopo, stando ad una prima ricostruzione, diverbio in ambito familiare. L’episodio è avvenuto nel cuore della notte del 14 ottobre con le ricerche tutt’ora in corso nella zona.

Il corpo senza vita del giovane è stato trovato in un casale di campagna, nei pressi di Montignano. Il 15enne era scappato di casa dopo un diverbio con il genitore, un vigile urbano di Senigallia a cui aveva sottratto la pistola d’ordinanza. Indagini in corso per quello che sembra essere senza ombra di dubbio un suicidio.

A trovarlo una pattuglia dei vigili urbani di Senigallia in una zona isolata della frazione del comune nell’Anconetano.

15enne armato a Senigallia, le ricerche e l’avviso ai presidi

Da qui l’allarme lanciato in tutta la zona con le forze dell’ordine impegnate, anche con l’aiuto di un elicottero, a setacciare la zona sud della piccola cittadina marchigiana. All’opera polizia, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. Diffuso anche un avviso ai dirigenti scolastici di non far uscire all’esterno delle aule scolastiche gli alunni.

