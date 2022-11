È tornato a eruttare dopo 38 anni il più grande vulcano attivo del mondo: non succedeva dal 1984 il Mauna Loa, alle Hawaii. “La lava sta ancora eruttando dalla sommità e sta traboccando dalla caldera”, ha fatto sapere in un comunicato lo United States Geological Survey (Usgs). Al momento i flussi di lava sono rimasti contenuti per lo più nell’enorme caldera della cima. La “Lunga Montagna”, com’è soprannominato il vulcano della Grande Isola, è un gigante più grande di tutto il resto delle isole hawaiane messe insieme.

L’ultima volta, nel 1984, il vulcano aveva eruttato provocando flussi di lava che durarono 22 giorni e che arrivarono fino a sette chilometri da Hilo, una città nel Nord Est di Hawaii, la maggiore isola dell’arcipelago omonimo. L’eruzione effusiva sulla Grande Isola, la principale dell’arcipelago, è cominciata domenica scorsa intorno alle 23:30 locali. “Al momento non vi sono minacce per le aree popolate” si legge ancora sul sito dell’Usgs. Nessun ordine di evacuazione è stato diramato al momento ma se dovessero continuare i flussi potrebbero comunque rappresentare una minaccia per i residenti delle aree vicine.

Chiuse l’area della vetta e diverse strade della regione, aperti per precauzioni due rifugi. Previsti accumuli di cenere sulle navi in viaggio nelle acque oceaniche lungo il sud-est della “Big Island”. L’Usgs ha descritto come l’eruzione in corso fosse visibile da Kona, una città sulla costa occidentale dell’isola, a 72 chilometri dal vulcano. Se il magma dovesse fuoriuscire dalle zone di spaccatura lungo i fianchi del vulcano, ha detto il vulcanologo Robin George Andrews, potrebbero verificarsi rischi.

Il Mauna Loa ha eruttato 33 volte dal 1843. È grande oltre metà della Grande Isola, i suoi fianchi sottomarini si estendono per miglia sotto il livello del mare fino al fondo dell’oceano. Come si legge su Geopop il suo volume è stimato intorno a 70.000/80.000 km3 di roccia e altri materiali. Ha circa 700mila anni, per i primi 300mila sotto alle acque del Pacifico come vulcano sottomarino. È un vulcano a scudo, dalla base alla cima è alto circa 17mila metri.

L’eruzione effusiva in corso in queste ore ha preso il via dalla caldera Moku‘āweoweo e successivamente si è concentrata lungo il fianco a nord-est del vulcano. Sono sei i vulcani attivi delle isole hawaiane. Il Kilauea, che si trova sul fianco sud-orientale del Mauna Loa, ha eruttato quasi ininterrottamente tra il 1983 e il 2019. Da sei mesi è incorso una nuova eruzione, anche se minore.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte