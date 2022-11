Una storia incredibile, quasi da film. Un giovane rapper una mattina si sveglia e si ritrova sul conto 750mila sterline (circa 861mila euro). Per la gioia li spende tutti acquistando valuta estera, lingotti d’oro, vestiti di marca e addirittura cosmetici. Poi scopre che era un bonifico arrivato per errore ma a quel punto è troppo tardi: li ha già spesi tutti. È così che il rapper australiano, Abdel Ghadia, 24enne è finito a processo per essersi appropriato indebitamente di quei soldi.

A riportare l’assurda vicenda è il Daily Mail. I soldi erano finiti sul conto di Ghadia per un errore fatto da una giovane coppia che aveva sbagliato l’indirizzo del bonifico che stava effettuando per comprare una casa. Il rapper ha raccontato alla polizia che quella mattina si era appena svegliato quando ha visto i soldi. Subito ha deciso di spenderli comprando lingotti d’oro e monete preziose. Poi vestiti, cosmetici dalla mecca e valuta estera. Solo dopo averli spesi ha saputo dell’errore. La coppia era nella fase finale dell’acquisto di una nuova casa quando ha trasferito per errore 759.314 sterline a Ghadia, invece che al conto della Commonwealth Bank a cui doveva fare il bonifico. Scoperto l’errore la coppia ha iniziato l’azione legale per recuperare i soldi. Così il rapper australiano è finito in tribunale dove si sarebbe dichiarato colpevole.

Abdel Ghadia è conosciuto in Australia e su YouTube con il nome d’arte Slimmy. Sulla sua incredibile vicenda ha anche scritto una canzone: “Detective che fanno offerte chiedendo dove sono finiti i soldi. Intercettano tutte le mie telefonate ma io parlo una lingua diversa!”. Attualmente è soggetto a misure restrittive che gli vietano di avvicinarsi agli aeroporti internazionali e deve stare a casa tra le 22 e le 7 del mattino. Secondo il Daily Mail è in attesa di giudizio previsto per il 2 dicembre.

