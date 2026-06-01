C’è un dato che più di altri racconta la fragilità energetica italiana: il Paese continua a dipendere dall’estero per circa il 90% del petrolio e del gas che consuma. Per anni questo equilibrio ha funzionato dentro un sistema costruito su grandi flussi internazionali e approvvigionamenti relativamente stabili. Le tensioni geopolitiche degli ultimi anni hanno però modificato lo scenario, riportando al centro una questione che va oltre il costo dell’energia: la capacità di garantire continuità e stabilità alle forniture.

È qui che, secondo Shell, il Mediterraneo torna a occupare uno spazio strategico. Più che una semplice area geografica, diventa il punto in cui si intrecciano sicurezza degli approvvigionamenti, diversificazione delle fonti e prossimità delle risorse. Una lettura che emerge con continuità nelle riflessioni portate avanti dalla società, dove la transizione energetica viene inserita dentro una cornice più ampia che comprende anche resilienza industriale e capacità di rafforzare l’autonomia del sistema energetico europeo.

L’Italia, in questo quadro, si trova in una posizione particolare. Se da una parte resta fortemente dipendente dalle importazioni energetiche, dall’altra si colloca al centro di un’area che negli ultimi anni ha progressivamente accresciuto il proprio peso strategico. La ridefinizione delle rotte e dei flussi energetici ha reso la diversificazione una delle leve principali per ridurre rischi e rafforzare la tenuta del sistema.

È dentro questa dinamica che Shell richiama l’attenzione sul tema dell’upstream e della produzione nazionale, non come alternativa alla transizione ma come elemento di una strategia più ampia. «Il Mediterraneo è tornato a essere il baricentro energetico dell’Europa: un crocevia strategico dove sicurezza, diversificazione e prossimità delle risorse si incontrano. Per l’Italia, presidiare questo spazio – anche attraverso un upstream solido e responsabile – è scelta tattica e condizione essenziale per rafforzare la propria sicurezza energetica», osserva João Santos Rosa, Country Chair di Shell in Italia e Amministratore Delegato di Shell Italia E&P S.p.A.

Il punto si sposta poi sugli investimenti privati. Nella visione portata avanti dall’azienda emerge infatti un tema ricorrente: l’Italia dispone di competenze industriali, tecnologie e risorse che richiedono però maggiore prevedibilità e tempi coerenti con investimenti di lungo periodo. In un settore che opera su orizzonti pluriennali, velocità delle decisioni e percorsi autorizzativi incidono direttamente sulla capacità di trasformare potenziale industriale in sviluppo. Non si tratta quindi della disponibilità delle risorse, ma piuttosto della capacità di valorizzarle. Perché in un settore costruito su investimenti privati di lungo periodo, prevedibilità e velocità delle decisioni diventano parte della stessa equazione.

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Beatrice Telesio Di Toritto