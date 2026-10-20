Arriva l’autunno caldo, o meglio bollente, e quello che abbiamo visto durante lo scorso fine settimana è solo l’antipasto di una nuova strategia della tensione che non è verticistica, ma circolare. Quello che è successo sabato a Milano, Torino e Bologna e nuovamente domenica a Milano è stato l’esempio concreto di ciò che accade quando si fondono pulsioni e rivendicazioni politiche sposate dalla sinistra che un tempo avremmo definito extraparlamentare con realtà urbane in cui il disagio e la criminalità giovanile la fanno da padrone. Persino definirle manifestazioni è errato e anche umiliante per l’articolo 17 della nostra Costituzione, che recita: «I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi». Tutto l’opposto di quello che sta accadendo, con la sola eccezione delle proteste legittime di agricoltori e autotrasportatori al Sud che, invece dei sampietrini in testa alle nostre Forze dell’ordine, offrono i caffè, ringraziandoli per il lavoro svolto.

A Milano, invece, è andato in scena un teatro dell’orrore, con mandrie di balordi, criminali e desperados metropolitani che, nella confusione della guerriglia, oltre a mettere a ferro e fuoco le città, si sono dati alle razzie e al saccheggio delle boutique. Quello che è stato ribattezzato come il tumulto di una generazione si è manifestato come il più torbido dei rigurgiti barbarici. Solo gli Unni nel 452 d.C., i Goti e i Burgundi nel 539 d.C. a Milano seppero fare peggio. Non si tratta qui di colorare e drammatizzare quello che è avvenuto, ma di porre l’accento sulla violenza che è stata messa in atto e, peggio ancora, sul drammatico dato anagrafico dei fermati, per l’80% minorenni: ragazzini di dieci anni coperti dai caschi che hanno partecipato attivamente agli scontri e al contorno di ruberie.

Certo, c’erano i soliti antagonisti impegnati negli scontri con la Polizia e i Carabinieri, i maranza occupati a saccheggiare e distruggere per il solo gusto di vivere queste emozioni e raccontarle sui canali social, summa criminale dei loro abituali fine settimana meneghini. E poi c’era la generazione perduta, fatta di giovani italiani che si sono lasciati avvolgere da questo magma e che rappresentano la manifestazione plastica di un fallimento sociale ed educativo. Perché, quando si pretendono solo diritti e si tralasciano i doveri, viene meno quell’equilibrio fondamentale che rappresenta la spina dorsale di una società democratica e plurale.

Poi ci sono i cattivi maestri, i falsi profeti, i seminatori di discordia, quelli che anelano a trasferire e proiettare nelle generazioni di oggi le loro ambizioni rivoluzionarie fallite negli Anni di piombo. Del resto, come qualcuno soleva ricordare, le Brigate Rosse non sono nate nelle fabbriche, ma nelle università. La sinistra ha taciuto fin quando ha potuto; poi, dinanzi alla guerriglia di Milano, sono iniziate le prese di distanza, condite dai soliti «ma, però, perché» che oggi più che mai risultano fuori luogo, senza particolare enfasi nel difendere e solidarizzare con le Forze dell’ordine, prime vittime della violenza dei baby criminali. Mentre Milano bruciava, il Pd celebrava la sua Assemblea nazionale, incoronava Elly Schlein come leader e chiedeva «unità» alla sinistra: metafora perfetta di uno scollamento totale dal Paese reale. Mentre la Cgil – giusto per soffiare sul fuoco – annunciava lo sciopero generale per il 20 novembre contro una manovra finanziaria che deve ancora essere scritta, dimostrando nuovamente l’uso e l’abuso strumentale delle piazze. Ma anche questa non è una novità.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro