Da due giorni non si hanno più notizie di Sofia Napolitano, 20 anni, studentessa di Lettere originaria di Torino, svanita nel nulla da lunedì mattina, da quando sono iniziate a circolare sue foto: capelli castani, lunghi e ricci, indossava pantaloni neri e una felpa beige.

Secondo quanto temono parenti e amici, dietro la sparizione potrebbe esserci una “fuga d’amore” con un ragazzo colombiano conosciuto sui social qualche tempo fa. Il giovane, arrivato in Italia tre mesi fa con un visto turistico, era noto alla famiglia, che temendo un allontanamento improvviso della ragazza aveva persino portato via i suoi documenti per impedirle di partire all’estero senza avvisare nessuno. Da quel giorno il telefono di Sofia risulta spento e non ha lasciato messaggi.

Questa sera la madre della ventenne sarà ospite del programma televisivo “Chi l’ha visto?” per lanciare un appello e tenere alta l’attenzione sul caso. “Sofia è maggiorenne – spiega la mamma – ma resta una ragazza molto giovane per prendere decisioni così radicali. Le chiediamo solo di tornare a casa”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco