Si è tenuto oggi all’Elbphilharmonie di Amburgo il sorteggio dei gironi di Euro 2024, la rassegna continentale in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Non un accoppiamento fortunato per gli azzurri, capitati nel gruppo B con Spagna, Croazia e Albania.

Agli ottavi andranno le prime 2 di ognuno dei 6 gruppi, più le 4 migliori terze.

L’Italia si è qualificata alla competizione al secondo posto nel suo girone di qualificazione, alle spalle dell’Inghilterra. Dalla quarta fascia di sorteggio, gli azzurri avevano poche possibilità per sperare in un abbinamento favorevole.

Il calendario

Per conquistare un pass per gli ottavi di finale sarà necessario partire subito con una vittoria. L’esordio degli azzurri sarà contro l’Albania, sabato 15 giugno. Giovedì 20 la sfida conto la Spagna, e infine la gara che potrebbe valere tutto, fissata lunedì 24 giugno contro la Croazia.

15 giugno 2024 a Dortmund: Italia-Albania

20 giugno 2024 a Gelsenkirchen: Italia-Spagna

24 giugno 2024 a Lipsia: Italia-Croazia

Tutti i gironi

Sono 24 le squadre che parteciperanno al prossimo Europeo. Venti posti sono stati già assegnati, altri quattro invece saranno assegnati a marzo del 2024 dopo gli spareggi. Di seguito tutti i gironi.

GRUPPO A

Germania

Scozia

Ungheria

Svizzera

GRUPPO B

Spagna

Croazia

Italia

Albania

GRUPPO C

Slovenia

Danimarca

Serbia

Inghilterra

GRUPPO D

*vincitrice Percorso A

Olanda

Austria

Francia

GRUPPO E

Belgio

Slovacchia

Romania

*vincitrice Percorso B

GRUPPO F

Turchia

*vincitrice Percorso C

Portogallo

Repubblica Ceca

